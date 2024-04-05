Суд разрешил взыскать 105 млрд с челябинского металлургического короля из списка Forbes

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) и изъятии в пользу государства активов крупнейшего российского производителя вина ГК "Ариант". Ответчики по нему — Юрий, Людмила и Михаил Антиповы.

Напомним, мультимиллионера из списка Forbes Юрия Антипова задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в феврале. 4 марта Генпрокуратура РФ подала иск о солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с Юрия и Людмилы Антиповых, а также с Михаила Антипова и АО "Компания "Эталон". Первоначально сумма к взысканию составляла 25,83 млрд рублей, однако 28 марта Генпрокуратура её повысила до 105 млрд рублей, потребовав изъять в счёт неё активы ГК "Ариант".