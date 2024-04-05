Расторгуев опроверг сообщения о госпитализации, назвав их собачьей чушью
Николай Расторгуев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nvrastorguev
Заявления о госпитализации народного артиста РФ, солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева — чушь собачья. Об этом в разговоре с журналистами заявил сам музыкант, раздосадованный обрушившимся на него шквалом звонков.
"Чушь собачья, мне уже обзвонились... Меня бесит всё", — сообщил певец в разговоре с телеканалом "Звезда".
Напомним, информация о том, что Расторгуев отправился на госпитализацию в одну из столичных клиник для плановой проверки сердца, появилась сегодня днём. Известно, что в 2017 году врачи диагностировали музыканту патологию сердечной мышцы и аритмию.