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5 апреля, 13:47

Расторгуев опроверг сообщения о госпитализации, назвав их собачьей чушью

Николай Расторгуев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nvrastorguev

Николай Расторгуев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nvrastorguev

Заявления о госпитализации народного артиста РФ, солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева — чушь собачья. Об этом в разговоре с журналистами заявил сам музыкант, раздосадованный обрушившимся на него шквалом звонков.

"Чушь собачья, мне уже обзвонились... Меня бесит всё", сообщил певец в разговоре с телеканалом "Звезда".

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Напомним, информация о том, что Расторгуев отправился на госпитализацию в одну из столичных клиник для плановой проверки сердца, появилась сегодня днём. Известно, что в 2017 году врачи диагностировали музыканту патологию сердечной мышцы и аритмию.
Юрий Лысенко
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