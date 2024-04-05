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5 апреля, 12:16

В Москве госпитализирован Николай Расторгуев

В феврале солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву исполнилось 67 лет. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселев

В феврале солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву исполнилось 67 лет. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселев

Николай Расторгуев госпитализирован в московскую клинику. По данным SHOT, это плановая проверка сердца, народного артиста РФ ждёт обследование. В 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.

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Напомним, что не так давно лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поздравил россиян с десятилетием Крымской весны и выступил на концерте-митинге на Красной площади, сорвав овации. Кроме того, он принял участие в записи альбома в поддержку пострадавших в теракте в "Крокусе", исполнив одну из песен Муслима Магомаева.

Марина Калегина
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