В Москве госпитализирован Николай Расторгуев
В феврале солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву исполнилось 67 лет. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселев
Николай Расторгуев госпитализирован в московскую клинику. По данным SHOT, это плановая проверка сердца, народного артиста РФ ждёт обследование. В 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.
Напомним, что не так давно лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поздравил россиян с десятилетием Крымской весны и выступил на концерте-митинге на Красной площади, сорвав овации. Кроме того, он принял участие в записи альбома в поддержку пострадавших в теракте в "Крокусе", исполнив одну из песен Муслима Магомаева.