Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Одиннадцать домов повреждено в результате атаки ВСУ на село под Брянском

Богомаз: ВСУ обстреляли село Чуровичи Брянской области, повреждено 11 домов

5 апреля, 13:48
ВСУ обстреляли село под Брянском. Обложка © Группа ВК "Климово_32" / ТАСС

ВСУ обстреляли село под Брянском. Обложка © Группа ВК "Климово_32" / ТАСС

Украинские военнослужащие нанесли удар по селу Чуровичи Брянской области, никто не пострадал, повреждения получили одиннадцать домов и три автомобиля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет. По предварительной информации частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозпостройки, сельхозтехника, три легковых автомобиля", — уточнил он.

Глава Брянской области рассказал о подвиге подполковника, не допустившего прорыв ДРГ
Глава Брянской области рассказал о подвиге подполковника, не допустившего прорыв ДРГ

Также Богомаз сообщал, что трое мирных жителей в посёлке Суземка Брянской области пострадали при обстреле со стороны украинских военных. У всех раненых лёгкие осколочные травмы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!