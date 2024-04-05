Одиннадцать домов повреждено в результате атаки ВСУ на село под Брянском Богомаз: ВСУ обстреляли село Чуровичи Брянской области, повреждено 11 домов 5 апреля, 13:48 ВСУ обстреляли село под Брянском. Обложка © Группа ВК "Климово_32" / ТАСС

Украинские военнослужащие нанесли удар по селу Чуровичи Брянской области, никто не пострадал, повреждения получили одиннадцать домов и три автомобиля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет. По предварительной информации частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозпостройки, сельхозтехника, три легковых автомобиля", — уточнил он.

Также Богомаз сообщал, что трое мирных жителей в посёлке Суземка Брянской области пострадали при обстреле со стороны украинских военных. У всех раненых лёгкие осколочные травмы.

Авторы Татьяна Миссуми