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5 апреля, 10:12

Трое жителей приграничной Суземки в Брянской области пострадали при обстреле ВСУ

Трое мирных жителей в посёлке Суземка Брянской области пострадали при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу, 5 апреля, губернатор региона Александр Богомаз.

"По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили лёгкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — проинформировал глава Брянской области.

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Напомним, что минувшей ночью два украинских БПЛА-камикадзе атаковали село Коровяковка Глушковского района Курской области, повредив несколько домовладений. А губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что утром украинский беспилотник был сбит над Энгельсом. К счастью, при его падении никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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