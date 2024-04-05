"У нас нет аутсорсинга": Захарова рассказала, как МИД ведёт соцсети
Захарова: МИД России прошёл колоссальный путь цифровизации
Министерство иностранных дел Российской Федерации ведёт социальные сети ведомства силами собственных сотрудников, не отдавая эту задачу на аутсорс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на панельной дискуссии в рамках международной выставки-форума "Россия", дипломат отметила, что за последние 15 лет ведомство прошло колоссальный путь цифровизации, на сегодняшний день его аккаунты успешно развиваются одновременно на 12 цифровых платформах.
Мария Захарова — о социальных сетях российского МИД. Видео © Telegram / "Знание.Новости"
"Цифровой дипломатией занимаются дипломаты. Это очень важно. Во-первых, мы независимы с точки зрения безопасности. И последние события это доказали… Мы видели, как ряд структур оказались отрезанными от собственных же аккаунтов, потому что на аутсорсинге были люди другой политической ориентации или просто другого гражданства", — объяснила Захарова, её слова приводит пресс-служба Российского общества "Знание".
Она отметила, что в МИД просчитали это на самом раннем этапе, потому теперь всё делают сами, а также добавила, что рисковать утратой доступа к министерским аккаунтам или допустить распространение с них дезинформации недопустимо.
Ранее Life.ru рассказывал о призыве Госдумы переходить на российские соцсети после трагедии в "Крокусе". Там заявили, что руководства различных мессенджеров и платформ могут и должны сотрудничать с органами внутренних дел, когда речь идёт о терроризме или преступной деятельности, это указано в нашем законодательстве. По словам зампреда ГД по экономической политике, никаких сложностей в этом плане с российскими площадками не возникает, зато зарубежные платформы вроде Telegram Messenger Inc., Meta* и Google явно не горят желанием взаимодействовать с отечественными правоохранителями.
* Деятельность корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Telegram / МИД России