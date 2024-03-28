В Госдуме призвали переходить на российские соцсети после теракта в "Крокусе"

Социальные сети могут и должны оказывать помощь органам внутренних дел в борьбе с терроризмом и иной преступной активностью — это предусмотрено действующим законодательством. Об этом рассказал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. По его словам, с российскими онлайн-ресурсами в этом смысле никаких проблем нет, а вот иностранные компании, подобные Telegram Messenger Inc., Meta* и Google, крайне неохотно идут на сотрудничество с российскими правоохранительными органами и, как выразился депутат, "всячески избегают ответственности за безопасность живых людей".

Кирьянов указал, что подозреваемые в совершении теракта в "Крокус сити холле", если верить их собственным показаниям, получили задание устроить бойню в Москве от неизвестных заказчиков в Telegram.

Такая рядовая вещь, как сообщение в Telegram, предположительно, повлекла страшные события, унёсшие жизни более сотни человек. Артём Кирьянов

"Всем нам хотелось бы существовать в идеальном мире, где социальные сети — это только остроумные мемы и сообщества по интересам, а не "группы смерти" и вербовка в боевики. Но нельзя закрывать глаза на реальность. Интернет — часть среды, которая может быть враждебной даже к невинным людям. И крайне важно обеспечивать безопасность онлайн-жизни, чтобы реальная жизнь и здоровье также оставались вне риска. Именно российские социальные сети могут обеспечить безопасность должным образом. И я настоятельно призываю пользователей поддерживать наши площадки", — говорится в посте депутата.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор за последние два дня заблокировал 11 телеграм-каналов, где якобы публиковались анонсы новых терактов на территории страны. В общей сложности регулятор сообщил о блокировке около 600 ресурсов с вбросами о терактах. Между тем в Кремле подчеркнули, что в России не планируют блокировать "Телеграм", однако его создателю Павлу Дурову необходимо внимательнее следить за мессенджером — сервис часто используется в террористических целях.