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4 апреля, 23:30

Церемониться не будем: Захарова послала пособникам Киева тревожный сигнал

Захарова: Россия не будет церемонится со спонсорами киевского режима

Мария Захарова ответила на слова Эммануюля Макрона о якобы "угрожающем" тоне глав Минобороны РФ Сергея Шойгу при обсуждении теракта в "Крокус сити холле" с французским коллегой Себастьяном Лекорню. По словам официального представителя МИД РФ, Москва не намерена церемониться с пособниками Киева.

Дипломат призвала президента Пятой республики ещё раз ознакомиться с заявлением российского МО о переговорах двух министров. Захарова указала Макрону, что Шойгу говорил "достойно и по делу", а вовсе не "угрожающе".

"Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — добавила представитель МИД в телеграм-канале.

Макрон рассказал об "угрожающих" словах Шойгу министру обороны Франции
Макрон рассказал об "угрожающих" словах Шойгу министру обороны Франции

Министры двух стран провели телефонные переговоры 3 апреля. В рамках беседы Шойгу указал Лекорню на украинский след в теракте, однако тот в ответ лишь начал защищать киевский режим.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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