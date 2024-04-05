Церемониться не будем: Захарова послала пособникам Киева тревожный сигнал

Мария Захарова ответила на слова Эммануюля Макрона о якобы "угрожающем" тоне глав Минобороны РФ Сергея Шойгу при обсуждении теракта в "Крокус сити холле" с французским коллегой Себастьяном Лекорню. По словам официального представителя МИД РФ, Москва не намерена церемониться с пособниками Киева.

Дипломат призвала президента Пятой республики ещё раз ознакомиться с заявлением российского МО о переговорах двух министров. Захарова указала Макрону, что Шойгу говорил "достойно и по делу", а вовсе не "угрожающе".