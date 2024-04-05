Церемониться не будем: Захарова послала пособникам Киева тревожный сигнал
Захарова: Россия не будет церемонится со спонсорами киевского режима
Мария Захарова ответила на слова Эммануюля Макрона о якобы "угрожающем" тоне глав Минобороны РФ Сергея Шойгу при обсуждении теракта в "Крокус сити холле" с французским коллегой Себастьяном Лекорню. По словам официального представителя МИД РФ, Москва не намерена церемониться с пособниками Киева.
Дипломат призвала президента Пятой республики ещё раз ознакомиться с заявлением российского МО о переговорах двух министров. Захарова указала Макрону, что Шойгу говорил "достойно и по делу", а вовсе не "угрожающе".
"Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — добавила представитель МИД в телеграм-канале.
Министры двух стран провели телефонные переговоры 3 апреля. В рамках беседы Шойгу указал Лекорню на украинский след в теракте, однако тот в ответ лишь начал защищать киевский режим.
Telegram / МИД России