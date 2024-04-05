Полковник заявил о способности России стереть в пыль все логистические узлы Украины Эксперт Литовкин заявил, что ВС РФ могут стереть все логистические узлы Украины 5 апреля, 14:21 Обложка © ТАСС / Евгений Пономарёв

Российские войска могут стереть с лица земли логистические и транспортные узлы Украины. Судя по нашим ударам по Харьковской области, именно эти цели сейчас в приоритете, достижение которых остановит переброску западной техники. Об этом сказал "Царьграду" военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин.

"У нас есть "Калибры", достающие цели на расстоянии 2000 км. Есть комплексы "Искандер" с радиусом поражения до 500 км. Есть "Цирконы", которые летают на 1000 км. Элементарно — ударить ими по Чопу (важный транспортный узел на границе с Венгрией и Словакией. — Прим. Life.ru) или по станциям у границ Румынии или Польши", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что у России есть возможности для того, чтобы стереть в пыль логистические центры на Украине, но необходимо политическое решение. Литовкин уверен, что особенно следует сконцентрировать усилия на ударах по транспортным узлам на западной украинской границе, где концентрируется зарубежная техника.

Также, по его мнению, нельзя забывать об отечественных тяжёлых авиабомбах, которые должны падать и падать на военные объекты и энергетическую инфраструктуру противника. Всё это разорвёт транспортные связи на Украине и окончательно ослабит ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине, в Харьковской области, оказалась полностью разрушена Змиевская тепловая электростанция после массированного удара российских военных.

Авторы Татьяна Миссуми