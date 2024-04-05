Вспыльчивый сосед зарядил топором в окно стримеру из Мурино
Вспыльчивый сосед сверху зарядил топором в окно 24-летнему Денису — стримеру из Мурино. По данным SHOT, мужчину взбесила музыка, которая доносилась из квартиры снизу. Чтобы парень "поймал тишину", сосед привязал к топору верёвку и свесил рубило из окна своей квартиры, слегка покачивая, чтобы попасть в стекло.
Момент появления топора за окошком у стримера из Мурино Дениса. Видео © SHOT
Сам парень рассказал, что учится в универе, бьёт тату и стримит. Сосед сверху по имени Сергей недолюбливает его давно и ломится в дверь даже днём — жалуется на музыку. Когда Денис в очередной раз не открыл скандалисту, тот нашёл другой способ до него "достучаться". Студент терпеть такое не стал и написал заявление в полицию.
А ранее Life.ru рассказывал, как россиянка "модернизировала" швабру и через окно запугивает семью с "шумным" малышом. По словам семьи, у соседки этажом ниже не всё в порядке с психикой. Жильцы напуганы и не знают, как её утихомирить.
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