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5 апреля, 14:35

Вспыльчивый сосед зарядил топором в окно стримеру из Мурино

Вспыльчивый сосед сверху зарядил топором в окно 24-летнему Денису — стримеру из Мурино. По данным SHOT, мужчину взбесила музыка, которая доносилась из квартиры снизу. Чтобы парень "поймал тишину", сосед привязал к топору верёвку и свесил рубило из окна своей квартиры, слегка покачивая, чтобы попасть в стекло.

Момент появления топора за окошком у стримера из Мурино Дениса. Видео © SHOT

Сам парень рассказал, что учится в универе, бьёт тату и стримит. Сосед сверху по имени Сергей недолюбливает его давно и ломится в дверь даже днём — жалуется на музыку. Когда Денис в очередной раз не открыл скандалисту, тот нашёл другой способ до него "достучаться". Студент терпеть такое не стал и написал заявление в полицию.

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А ранее Life.ru рассказывал, как россиянка "модернизировала" швабру и через окно запугивает семью с "шумным" малышом. По словам семьи, у соседки этажом ниже не всё в порядке с психикой. Жильцы напуганы и не знают, как её утихомирить.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SHOT

Марина Калегина
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