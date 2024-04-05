Вспыльчивый сосед зарядил топором в окно стримеру из Мурино

Вспыльчивый сосед сверху зарядил топором в окно 24-летнему Денису — стримеру из Мурино. По данным SHOT, мужчину взбесила музыка, которая доносилась из квартиры снизу. Чтобы парень "поймал тишину", сосед привязал к топору верёвку и свесил рубило из окна своей квартиры, слегка покачивая, чтобы попасть в стекло.

Момент появления топора за окошком у стримера из Мурино Дениса. Видео © SHOT

Сам парень рассказал, что учится в универе, бьёт тату и стримит. Сосед сверху по имени Сергей недолюбливает его давно и ломится в дверь даже днём — жалуется на музыку. Когда Денис в очередной раз не открыл скандалисту, тот нашёл другой способ до него "достучаться". Студент терпеть такое не стал и написал заявление в полицию.