Дерматовенеролог оценил шансы китайской "супергонореи" спровоцировать пандемию

Называть "супергонореей" рост заболеваемости половой инфекцией в Китае было бы некорректно, он обусловлен выработанным у возбудителя иммунитетом к лекарственным препаратам. Громкий термин был придуман для большего тиражирования в прессе, считает врач-дерматовенеролог и доктор медицинских наук Михаил Гомберг.

"Такое название специально придумали для того, чтобы было больше ажиотажа. На самом же деле гонорея именно в ряде азиатских регионов стала невосприимчива к основным препаратам, которыми её лечат", — объяснил медик в беседе с "Вечерней Москвой".

По мнению Гомберга, рост числа заражений в КНР имеется, но для прогнозов о том, что число заболевших продолжит увеличиваться, пока рано. Если рассматривать ситуацию в глобальных масштабах, то нынешние показатели не кажутся критичными, так что причин считать, что дело дойдёт до эпидемии, которая к тому же перекинется на Россию, пока нет.

Врач-терапевт Надежда Чернышёва напомнила, что у мужчин болезнь вызывает большой объём выделений слизи и гноя из уретры. У них желтовато-белый цвет и запах гнили. Кроме того, у этого недуга явно выраженные признаки уретрита: жжение и зуд в уретре, покраснение наружного выхода, боль при мочеиспускании. Также есть риск развития воспаления в яичках и придатках. У женщин гонорея выражается в болезненных ощущениях в животе во время половых актов, а также вагинальными выделениями. Запущенная форма болезни, оставленная без должного лечения, может привести к бесплодию, предостерегла врач.