Коридор затмений закрылся: Какой будет неделя с 8 по 14 апреля для всех зодиаков — рунический гороскоп Можно с гордостью сказать, что мы частично отмучились, потому что коридор затмений закрылся. Но вот как теперь сложится жизнь во время Венеры в Овне? Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил гороскоп для всех знаков зодиака. 7 апреля, 08:00 Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля для всех знаков зодиака. Обложка © Freepik

Год Дракона – 2024 не перестаёт удивлять! Вот-вот наступит полное солнечное затмение, которое случится 8 апреля. Как раз в конце коридора затмений. Но радоваться рано — Меркурий продолжает своё ретроградное движение, а 5 апреля Венера перешла в не слишком любимое созвездие Овна. Как пережить столь сложный период, где представителям зодиакального круга искать надежду и какие испытания ждут на неделе с 8 по 14 апреля — подскажет рунический гороскоп.

Рунический подробный гороскоп для Овна с 8 по 14 апреля 2024-го

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неделя начинается с новых вызовов и возможностей, которые представлены рунами Ансуз, Наутиз и Тейваз. Тейваз напоминает Овнам о силе и решимости. Ансуз в раскладе означает, что неделя с 8 по 14 апреля будет требовать от вас общения и обмена идеями. Поэтому будьте открыты новым знакомствам. Наутиз даст настойчивость, но предупреждает о возможном недостатке ресурсов. Овны, помните, минусы могут стать источником новых возможностей для личного и профессионального роста.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024-го

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тельцам предстоит столкнуться с обстоятельствами, обозначенными рунами Отал, перевёрнутая Турисаз и Ансуз. Отал советует уделить время своему домашнему очагу и общению с близкими. Перевёрнутая Турисаз говорит, что неделя с 8 по 14 апреля может быть временем работы над ошибками. Ансуз даст отличные коммуникативные способности и возможности наладить диалог. Тельцы, не бойтесь изменений, они могут привести к новым перспективам и росту.

Какой окажется неделя с 8 по 14 апреля для Близнецов

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Близнецы, в раскладе на неделю с 8 по 14 апреля оказались руны Хагалаз, Соуло и Иса. Это время для внутреннего самопроявления и творчества, сталкивающегося с реальностью. Хагалаз приносит хаос, но и наделяет способностями к разрушению преград. Соуло наделяет силой Солнца, подарит способность разбудить внутренний огонь. Иса в то же время постарается оставить всё на своих местах. Близнецы, позвольте себе отпустить старые обиды и страхи, чтобы освободить место для новых возможностей и свежих начинаний с 8 по 14 апреля.

Знак зодиака Рак: гороскоп на апрель

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ракам предстоит встретиться с рунами Дагаз, перевёрнутой Вунье и Наутиз. Эта неделя с 8 по 14 апреля может быть временем стресса и напряжения. Дагаз открывает новые этапы жизни, которые способны закрыть старые. Перевёрнутая Вунье говорит о возможном дискомфорте, намекая на важность сосредоточения сил вокруг вашего дела. Наутиз советует Ракам не пренебрегать своим самочувствием и чутко относиться к здоровью. Не забывайте о необходимости идти вперёд, но и обращайте внимание на свои эмоциональные потребности.

Подробный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля для Львов

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Львы, в раскладе на неделю с 8 по 14 апреля оказались руны Перто, перевёрнутая Феху и Иса. Время переосмысления в финансах и материальных аспектах. Перто открывает тайны и способствует рождению давно планируемого. Перевёрнутая Феху призывает к бдительности в инвестициях, к контролю в этом вопросе. Иса советует сконцентрироваться на планировании и распределении сил. Львы, будьте осторожны с финансовыми решениями. Помните, что терпение и настойчивость приведут вас к успеху.

Какой окажется неделя 8–14 апреля для знака зодиака Дева

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для Дев предстоит период, обозначенный рунами Уруз, Гебо и Манназ. Неделя с 8 по 14 апреля предоставит возможность проявить свою силу. Уруз приносит силы, но и необходимость контроля и управления. Гебо способствует установлению и поддержанию важных отношений, а Манназ говорит о важности человеческого фактора и возможности обрести важного человека. Девы, будьте готовы поддержать других и делиться своими знаниями и опытом.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Весы, в раскладе вас ждут руны: перевёрнутая Ансуз, Йера и перевёрнутая Эваз. Период с 8 по 14 апреля может принести взаимопонимание и важные деловые союзы. Ансуз расширяет возможности общения, Йера делает ваши усилия эффективными. Перевёрнутая Эваз советует не переоценивать свои интеллектуальные возможности, но и строить взаимовыгодные планы на будущее. Будьте терпеливы и открыты в общении с окружающими.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024-го для знака зодиака Скорпион

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Скорпионам предстоит встретить обстоятельства, обозначенные рунами: перевёрнутая Отал, Йера и Эйваз. Эта неделя может быть временем испытаний и перемен. Отал придаёт силы и поддержку, а также предсказывает успех в делах с недвижимостью. Йера позволяет получить урожай от посеянных ранее усилий, однако Эйваз предрекает вероятность конфликтов и новых перспектив. Скорпионы, не бойтесь довериться своей звезде и стремитесь к глубоким переменам.

Рунический гороскоп для знака зодиака Стрелец на неделю с 8 по 14 апреля

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Стрельцы, вас ждут руны: перевёрнутая Райдо, перевёрнутая Перто и Турисаз. Время нестабильности и недооценки. Перевёрнутая Райдо не рекомендует выходить за рамки привычного хода событий на неделе с 8 по 14 апреля. Перевёрнутая Перто может высвободить неожиданные сведения и корректировки на вашем пути. Турисаз наполняет жизнь возможностями, но и рисками. Стрельцы, будьте готовы адаптироваться к изменениям и стремитесь к гибкости в своих планах.

Подробный гороскоп на неделю 8–14 апреля для знака зодиака Козерог

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Козерогам предстоит период, обозначенный рунами Турисаз, Ингуз и перевёрнутая Эваз. Эта неделя с 8 по 14 апреля предоставит вам возможность освободиться от старых ограничений и устремиться к новым достижениям. Турисаз даёт силу многое изменить и навести порядок в жизни, однако следует принять меры предосторожности. Ингуз может одарить активными и эмоциональными событиями, а также принести успех в личную жизнь. Перевёрнутая Эваз говорит о долгосрочных перспективах. Будьте открыты новым идеям и возможностям.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Водолеев в раскладе ждут руны Гебо, Соуло и перевёрнутая Беркана. Наступило время гармонии и взаимодействия. Гебо будет способствовать поиску точек соприкосновения в необходимых вам вопросах. Соуло наделяет вас силой реализовать свои способности в полной мере. Перевёрнутая Беркана предупреждает о важности понимания вашего развития и необходимых решений, которые ещё не приняты. Водолеи, помните о важности взаимодействия с окружающими и будьте готовы к новому сотрудничеству и партнёрству на неделе с 8 по 14 апреля.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на неделю с 8 по 14 апреля

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Рыбы, в раскладе вас ждут руны Райдо, Эйваз и Перто. Эта неделя с 8 по 14 апреля может быть временем роста и личного преображения. Райдо открывает ранее закрытые двери и делает успешными поездки. Эйваз приносит шанс принять важные решения, пусть они и могут потребовать выдержки и силы воли. Перто помогает вашим планам реализоваться и наконец выйти во внешний мир. Рыбы, будьте открыты новым дорогам и стремитесь к саморазвитию и самопознанию.