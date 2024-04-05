Врач назвала причины развития гипертонии у молодёжи

Гипертония — хроническое заболевание, при котором наблюдается постоянное повышенное давление и увеличиваются риски сердечно-сосудистых осложнений, что может привести к нарушению работы мозга и других внутренних органов. Об этом рассказала главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. По её словам, причины артериальной гипертензии учёные до конца не выявили, однако есть несколько факторов, которые повышают риски таких состояний.

"Риск артериальной гипертензии увеличивается в возрасте от 60 лет, при избыточной массе тела и ожирении, наследственной предрасположенности (АГ встречается почти в 2 раза чаще у людей, один или оба родителя которых имели АГ), при чрезмерном потреблении соли (>5 г/день), злоупотреблении алкоголем, гиподинамии", — перечислила врач в беседе с RuNews24.

Подкорытова отметила, что в России распространённость патологии среди взрослого населения составляет 30–45%, а среди населения старше 60 лет — 60% и выше. Но большую тревогу у медиков вызывает тот факт, что с жалобами на высокое давление стали всё чаще обращаться более молодые люди. Последние наблюдения показывают, возраст пациента отнюдь не даёт гарантии облегчения симптомов.

"Например, показатели 140/90 мм рт. ст. уже могут вызвать серьёзные болезненные ощущения: сильная головная боль и мигрень, головокружение, учащенное сердцебиение, слабость и обморочные состояния. Гипертония в молодом возрасте может быть связана с разными факторами: курение, употребление алкогольных напитков, лишний вес, гормональные сдвиги. В случае если нет вышеописанных факторов, человек ведёт здоровый образ жизни, то причиной может стать сильный или регулярный стресс", — добавила медик.