Единственный российский пловец с нейтральным статусом отказался выступать без флага РФ
Пловец Иван Гирёв попросил World Aquatics об отмене его нейтрального статуса
Пловец Иван Гирёв. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Токио пловец Иван Гирёв запросил у World Aquatics отозвать его нейтральный статус. Российский спортсмен получил его в октябре 2023 года, но не выступал на международных соревнованиях. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на сообщение из Международной федерации плавания.
"Можем подтвердить, что Иван Гирёв запросил отмену нейтрального статуса", — сообщили сотрудники пресс-службы World Aquatics.
Ранее World Aquatics объявила о выдаче Ивану Гирёву нейтрального статуса для участия в соревнованиях Международной федерации плавания. Из российских спортсменов в водных видах спорта лишь Гирёв получил такой статус, однако в международных соревнованиях он не участвовал.