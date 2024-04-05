Единственный российский пловец с нейтральным статусом отказался выступать без флага РФ

Обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Токио пловец Иван Гирёв запросил у World Aquatics отозвать его нейтральный статус. Российский спортсмен получил его в октябре 2023 года, но не выступал на международных соревнованиях. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на сообщение из Международной федерации плавания.