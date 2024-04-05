Врач раскрыла глаза на правила приёма витаминов, о которых вы даже не задумывались

Выбор витаминных комплексов, представленный сегодня в аптеках и на маркетплейсах, поражает воображение, но перед покупкой важно смотреть не на яркую этикетку, а на состав и форму, в которых добавка попадёт в наш организм. Об этом рассказала преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия" Елена Кузнецова. По её словам, выбор витаминов — это ответственное дело и не правы те, кто считает, что все необходимые добавки мы получаем из овощей и фруктов в ежедневном рационе. Раньше это заявление могло соответствовать действительности, но сегодня, при нашем качестве магазинных, да и фермерских овощей, с учётом состояния экологии, без помощи "из вне" организму не обойтись.

В первую очередь Кузнецова советует установить уникальные потребности организма в витаминах с помощью анализа на органические кислоты в моче. Затем, когда на руках будет назначение врача, можно отправляться в аптеку. Не забудьте поинтересоваться, как сочетать витаминные добавки, если вам их прописано сразу несколько.

"Так, например, витамин В12 лучше будет усваиваться в форме аденозилкобаламина/метилкобаламина или их комбинации либо в комбинации с гидроксикобаламином. Если мы говорим о выборе витаминов С и Д, то однозначно следует отдать предпочтение липосомальной форме. Однако и тут есть нюансы. Поэтому выбор лучше доверить компетентному специалисту", — приводит слова собеседницы RuNews24.