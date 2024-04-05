Шик шак шок: Борщ оказался не самым любимым супом у россиян

Самым популярным супом россияне считают суп-лапшу, доля покупок которого за 2022–2023 годы составила 19%. Об этом сообщила "Газета.Ru", основываясь на исследовании аналитиков АТОЛ.

Второе место по количеству покупок занимает "Гороховый", так как при покупке его выбирали в 17% случаев. Третью строчку чарта занимает "Куриный", доля которого составляет 16,5%. Далее в рейтинге первых блюд попадают "Грибной суп", "Борщ" и "Крем-суп из шампиньонов", которые покупали в 8%, 8% и 7% случаев соответственно.

Интересный факт, но "Харчо" и "Фо Бо", по данным исследования, при покупке первого блюда предпочитали примерно в 5% случаев. А вот традиционные супы не так востребованы: "Солянка" (3,5%), "Рассольник" (2,5%) и "Щи" (2%) занимают места с девятого по одиннадцатое.