Шик шак шок: Борщ оказался не самым любимым супом у россиян
Рейтинг популярных первых блюд у россиян возглавили суп-лапша и гороховый
Самым популярным супом россияне считают суп-лапшу, доля покупок которого за 2022–2023 годы составила 19%. Об этом сообщила "Газета.Ru", основываясь на исследовании аналитиков АТОЛ.
Второе место по количеству покупок занимает "Гороховый", так как при покупке его выбирали в 17% случаев. Третью строчку чарта занимает "Куриный", доля которого составляет 16,5%. Далее в рейтинге первых блюд попадают "Грибной суп", "Борщ" и "Крем-суп из шампиньонов", которые покупали в 8%, 8% и 7% случаев соответственно.
Интересный факт, но "Харчо" и "Фо Бо", по данным исследования, при покупке первого блюда предпочитали примерно в 5% случаев. А вот традиционные супы не так востребованы: "Солянка" (3,5%), "Рассольник" (2,5%) и "Щи" (2%) занимают места с девятого по одиннадцатое.
А ранее пищевой технолог объяснял, что суп на ежедневной основе — это возможность за один приём пищи набрать сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Куриный бульон незаменим при простудных заболеваниях, овощной — активизирует обмен веществ, гороховый — стимулирует перистальтику кишечника, молочный — содержит много белка и хорошо воздействует на слизистую желудка.
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