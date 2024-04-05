В НИИ им. Джанелидзе в Петербурге прошёл мастер-класс по оказанию первой помощи

В НИИ имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Фельдшеры "скорой" и ведущие инструктора объяснили школьникам и студентам, как спасти человека, когда времени дожидаться медиков нет, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Пришедшие сегодня на мастер-класс смогли на манекене провести сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, студенты также попробовали себя в работе и с настоящими людьми, чтобы почувствовать уровень обращения с телом. Как рассказали эксперты на мероприятии, приступая к оказанию первой помощи, важно помнить, что в критической ситуации необходимо помочь человеку "здесь и сейчас".

"Прежде всего, нельзя превышать необходимые пределы первой помощи и, к сожалению, некоторые некомпетентные инструктора учат выполнять трахеостомию на этапе оказания первой помощи. Поэтому первое, что нельзя делать, — превышать пределы крайней необходимости", — рассказал заместитель главного врача НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Андрей Махновский.