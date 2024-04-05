В Йошкар-Оле 19-летнему парню грозит до 5 лет тюрьмы за взрыв мощной петарды
Юноше из Йошкар-Олы может грозить до пяти лет колонии за взрыв мощной петарды, которой он перепугал жителей несколько кварталов. После шума люди стали звонить в полицию и просить найти "диверсантов", сообщает SHOT.
Парню грозит пять лет тюремного заключения за взрыв петарды. Видео © Telegram / SHOT
19-летний Никита обзавёлся мощной петардой, предположительно, из линейки "Корсар" и решил, что будет весело поджечь фитиль и сбросить её с восьмого этажа в десятом часу вечера. В итоге она взорвалась с оглушительным хлопком, в соседних домах, которые стояли рядом, зазвенели окна. Напуганные люди начали звонить в экстренные службы.
В итоге "подрывник" был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".
Ранее Life.ru сообщал о том, что пассажиру рейса Мурманск – Москва грозит до пяти лет лишения свободы за шутку о бомбе в своём рюкзаке. Мужчина попросил бортпроводника переложить его портфель с верхней полки на свободное сиденье сзади. На вопрос о содержимом ручной клади горе-шутник безмятежно ответил: "Бомба".
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