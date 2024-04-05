В Йошкар-Оле 19-летнему парню грозит до 5 лет тюрьмы за взрыв мощной петарды

Юноше из Йошкар-Олы может грозить до пяти лет колонии за взрыв мощной петарды, которой он перепугал жителей несколько кварталов. После шума люди стали звонить в полицию и просить найти "диверсантов", сообщает SHOT.

Парню грозит пять лет тюремного заключения за взрыв петарды. Видео © Telegram / SHOT

19-летний Никита обзавёлся мощной петардой, предположительно, из линейки "Корсар" и решил, что будет весело поджечь фитиль и сбросить её с восьмого этажа в десятом часу вечера. В итоге она взорвалась с оглушительным хлопком, в соседних домах, которые стояли рядом, зазвенели окна. Напуганные люди начали звонить в экстренные службы.

В итоге "подрывник" был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".