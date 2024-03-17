Женщина взорвала петарду в здании УИК в Перми

Женщина взорвала петарду в Доме культуры имени А.Г. Солдатова в Перми, где находится участковая избирательная комиссия. В итоге её госпитализировали, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

"Сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. А.Г. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", — отмечается в телеграм-канале ведомства.

При этом в избиркоме Пермского края уточнили, что инцидент не повлиял на процесс голосования. Там уточнили, что в помещении расположены две участковые избирательные комиссии, которые находились вдали от места происшествия. К тому же голосование на них уже было завершено.