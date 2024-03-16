Залившей зелёнку в урну для голосования под Белгородом пообещали погасить кредит

Женщина, которая залила зелёнкой избирательную урну в Алексеевском городском округе Белгородской области, рассказала, что за содеянное ей обещали закрыть долги. Она стала жертвой украинских ЦИПсО, сообщает SHOT.

Жительница Алексеевки Ольга М. залила урну с бюллетенями зелёнкой. Видео © Telegram / SHOT

Украинские мошенники позвонили Ольге М. сегодня утром и представились сотрудниками службы безопасности. Они заявили, что погасят её кредит на 500 тысяч рублей, если она зальёт в бутылку зелёнку, придёт на избирательный участок и выльет в урну. Женщина согласилась. После содеянного её сразу задержали сотрудники МВД.

Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Ольге грозит до пяти лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. На допросе она раскаялась в содеянном и признала свою вину.