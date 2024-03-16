Залившей зелёнку в урну для голосования под Белгородом пообещали погасить кредит
Жительнице Белгородской области пообещали погасить кредит за порчу бюллетеней
Женщина, которая залила зелёнкой избирательную урну в Алексеевском городском округе Белгородской области, рассказала, что за содеянное ей обещали закрыть долги. Она стала жертвой украинских ЦИПсО, сообщает SHOT.
Жительница Алексеевки Ольга М. залила урну с бюллетенями зелёнкой. Видео © Telegram / SHOT
Украинские мошенники позвонили Ольге М. сегодня утром и представились сотрудниками службы безопасности. Они заявили, что погасят её кредит на 500 тысяч рублей, если она зальёт в бутылку зелёнку, придёт на избирательный участок и выльет в урну. Женщина согласилась. После содеянного её сразу задержали сотрудники МВД.
Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Ольге грозит до пяти лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. На допросе она раскаялась в содеянном и признала свою вину.
После случившегося ящик для голосования заменили. По окончании выборов 17 марта члены участковой избирательной комиссии будут принимать решение о действительности бюллетеней.
Напомним, попытка порчи бюллетеней ранее была зафиксирована в Москве — 20-летняя девушка вылила зелёнку в урну. Она сообщила, что её развели на крупную сумму и, обещая вернуть средства, отправили выполнять "секретную миссию". Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичные случаи произошли в Моздоке (Северная Осетия), Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону, а также Екатеринбурге.
Telegram / SHOT