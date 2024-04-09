Бежать нельзя остаться: Как бизнес-партнёры Зеленского братья Шефир поссорились из-за любви к России В семье давних партнёров и кошельков Зеленского — братьев Шефир — случился скандал: один признался, что скучает по России и призвал к дружбе, а его брат выступил за НАТО. Какие активы Зеленского хранят братья и где они приготовили ему секретное место для бегства. 8 апреля, 21:32 Бизнес-партнёры Зеленского братья Шефир. Коллаж © Life.ru. Фото ТАСС / Артём Коротаев, Вадим Гирда, © kinopoisk, © wikipedia

Несмотря на то что глава киевского режима Зеленский отменил выборы, политические интриги продолжаются. Ведь уже в мае он формально станет нелегитимным. На днях уволили девять человек из его ближайшего окружения. Новые назначенцы могут являться креатурами главы офиса Андрея Ермака, последовательно зачищающего поле от нелояльных себе кадров.

Среди уволенных советников и помощников Зеленского оказался его первый помощник и "кошелёк" — Сергей Шефир. Он и его старший брат Борис были сооснователями "95-го квартала" и многолетними бизнес-партнёрами главы режима.

Вот такие наклейки уже клеят по улицам Киева украинцы. Фото © Telegram / olegtsarov

Почему поссорились братья Шефир

Сразу после его увольнения на Украине появилось интервью Бориса, которое среди свидомых граждан страны произвело эффект разорвавшейся бомбы. Шефир-старший неожиданно признался в любви к русской культуре, заявив, что жил в Москве шесть лет, русский язык его родной — и отказываться от него он не собирается. А кроме того, шоумен призвал украинцев к дружбе с Россией и Белоруссией.

— Я не могу смотреть, как рушат памятники Пушкину в стране. Для меня это дурость. Будь я рядом (с Зеленским. — Прим. Life.ru), я сказал бы: давай это дело сворачивать и давай дружить. Но там совсем другие установки, — намекнул Борис Шефир на то, что старый бизнес-партнёр сейчас слушает не братьев, а Андрея Ермака. — [Мы] организовали Советский Союз, и жили дружно 15 республик. Они [ЕС] у нас это всё взяли, организовали Евросоюз — и теперь 24 страны живут прекрасно. И что? А мы от своего изобретения отказались.

Интересно, что это интервью появилось не где-то, а на ресурсе украинской редакции американского "Радио Свобода"*, причём, по признанию интервьюера, записано было на русском языке и позже для публики переведено. Дал его Шефир в Германии, куда, по его признанию, "уехал от войны" и увёз от неё своих детей. По словам шоумена, там у него "гнетущее настроение": "Мы все здесь сейчас в пессимизме живём. Нам здесь не нравится. Мы не знаем языка. Немецкий невозможно выучить".

В ответ только что уволенный Сергей Шефир разразился большой тирадой по поводу своего "категорического несогласия с братом", верности курса своего бывшего шефа и, конечно, "российской агрессии".

— Я стал ещё больше уважать украинский язык, нашу культуру и историю. И наш исторический выбор, куда нам идти. Идти только в Европейский союз и НАТО. Никаких других альтернатив нет. Я имел честь работать в команде президента Зеленского, — заявил Шефир-младший.

То, что Сергей Шефир вступился за уволившего его шефа, скорее всего может говорить о том, что на их внеслужебных отношениях потеря должности первого помощника никак не отразилась и стороны до сих пор могут состоять в деловых отношениях. На Украине сейчас на пике слухи о том, что окружение Зеленского сейчас избавляется от должностей и украинских активов и "пакует чемоданы" для бегства за рубеж. Если это всё же правда, возможно, увольнение Шефира может быть частью плана по "эвакуации".

Почему Шефира называют "кошельком" Зеленского

У семей Шефир много общих активов с президентской четой. Ещё в 2012 году Зеленский с братьями создали сеть офшорных компаний с центром на Британских Виргинских островах. Это фирма Maltex Multicapital Corp — ею в равных долях владели будущий президент Незалежной, Сергей и Борис Шефир и ещё один ключевой партнёр Зеленского — Андрей Яковлев, который в "95-м квартале" отвечал за производство кино и сериалов.

Незадолго до первого тура президентских выборов Зеленский передал 25% своих акций Сергею Шефиру. А когда уже тот пошёл на службу в офис президента, за бизнес группы стали отвечать его старший брат и Яковлев — они продолжили делать сериалы и развлекательные передачи (в основном для каналов бывшего покровителя президента — олигарха Игоря Коломойского). Похоже, тогда же Шефиры договорились с президентствующим партнёром, что будут выплачивать его семье зарабатываемые в этот период деньги.

Сергей Шефир, Владимир Зеленский, Борис Шефир в предвыборный период. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_shefir

Кстати, в одном из своих уже удалённых из украинского сегмента Сети интервью (6 мая 2019 года — незадолго до инаугурации Зеленского) Сергей Шефир заявлял, что, согласно договорённостям, братья вернут все доли артисту в 2024 году — после истечения его полномочий. Сейчас это время наступает, но, похоже, Зеленский готов бороться за своё президентство и дальше.

Какие активы Зеленского могут храниться у Шефиров

27 января 2023 года в британских реестрах юридических лиц появилась запись о регистрации фирмы SHSN Limited в Белизе. Это страна в Центральной Америке, занимающая юго-восточную часть полуострова Юкатан на побережье Карибского моря, граничит с Гватемалой и Мексикой и входит в состав Содружества из 14 государств, возглавляемых Великобританией. Она расположена совсем недалеко от Британских Виргинских островов, где находится та самая фирма Maltex Multicapital Corp.

Информация о фирме, зарегистрированной Сергеем Шефиром в Белизе, доступна для публичного доступа. Фото © companieshouse

Учредил фирму Сергей Шефир в качестве владельца фирмы с точно таким же названием, а 5 февраля этого года в число собственников компании добавились ещё три неизвестных юрлица. Кстати, в британских реестрах есть несколько компаний с одинаковым названием, профиль их деятельности — управление недвижимостью. Недвижимость, разумеется, элитная.

У SHSN Limited, появившейся в 2015 году, по юридическому адресу находится квартира в жилом доме, расположенном в Лондоне на Бейкер-стрит — там, где жил герой произведений Конан Дойля Шерлок Холмс. Местными риелторами сейчас она оценивается в 2,65 млн фунтов стерлингов (около 300 млн рублей по текущему курсу).

Здание "Чэлфонт Корт" на Бейкер-стрит, в котором SHSN Limited принадлежит квартира за 300 млн рублей. Фото © google.com/maps

В 2016 году белизская компания Шефира — SHSN Limited — приобрела там же, в Лондоне, на Глентворт-стрит, квартиру с тремя спальнями за 1,58 миллиона фунтов стерлингов (почти 200 млн рублей). А в 2015 году акционер "95-го квартала" Яковлев (тот, кто отвечает за видеопроизводство) стал владельцем квартиры стоимостью порядка 1,5 миллиона фунтов стерлингов (180 млн рублей) в комплексе Westminster Palace Gardens, рядом с Вестминстерским дворцом.

Авторы Евгений Кузнецов