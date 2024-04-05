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5 апреля, 19:15

Зеленский назначил Гордийчука новым замкомандующим Нацгвардией

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Владимира Гордийчука на пост нового заместителя командующего Национальной гвардией Украины.

"Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского.

Гордийчук ранее занимал должность главы Центрального территориального управления Нацгвардии. Он был участником боевых действий в Донбассе, за что награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

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Ранее украинские СМИ нашли связь между кадровыми чистками в высшем руководстве страны с влиянием главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, которому безоговорочно доверяет Владимир Зеленский. По их данным, он избавляется от людей, которые его чем-то не устраивают.

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ТАСС / Zuma

Владимир Озеров
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