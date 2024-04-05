Зеленский назначил Гордийчука новым замкомандующим Нацгвардией

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Владимира Гордийчука на пост нового заместителя командующего Национальной гвардией Украины.

"Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского.

Гордийчук ранее занимал должность главы Центрального территориального управления Нацгвардии. Он был участником боевых действий в Донбассе, за что награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта.