Зеленский назначил Гордийчука новым замкомандующим Нацгвардией
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Владимира Гордийчука на пост нового заместителя командующего Национальной гвардией Украины.
"Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского.
Гордийчук ранее занимал должность главы Центрального территориального управления Нацгвардии. Он был участником боевых действий в Донбассе, за что награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта.
Ранее украинские СМИ нашли связь между кадровыми чистками в высшем руководстве страны с влиянием главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, которому безоговорочно доверяет Владимир Зеленский. По их данным, он избавляется от людей, которые его чем-то не устраивают.
ТАСС / Zuma