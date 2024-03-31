"Не простил": Зеленский свёл счёты с бывшим помощником Шефиром из-за его трусости

Владимир Зеленский припомнил своему первому помощнику Сергею Шефиру попытку бегства после начала специальной военной операции России, а потому и уволил давнего соратника с занимаемого поста. Такой информацией со ссылкой на инсайдера поделилось местное издание "Страна.ua".

Авторы напомнили, что Зеленского и Шефира связывало не только общее комедийное прошлое, но и финансовые махинации с офшорами. Основателя "Квартала-95" неспроста прозвали "кошельком" украинского лидера, добавили в издании.