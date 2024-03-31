"Не простил": Зеленский свёл счёты с бывшим помощником Шефиром из-за его трусости
"Страна.ua": Зеленский уволил соратника Шефира из-за бегства в начале СВО
Владимир Зеленский припомнил своему первому помощнику Сергею Шефиру попытку бегства после начала специальной военной операции России, а потому и уволил давнего соратника с занимаемого поста. Такой информацией со ссылкой на инсайдера поделилось местное издание "Страна.ua".
Авторы напомнили, что Зеленского и Шефира связывало не только общее комедийное прошлое, но и финансовые махинации с офшорами. Основателя "Квартала-95" неспроста прозвали "кошельком" украинского лидера, добавили в издании.
"Президент не простил ему, что в первые дни [спецоперации России] Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени", — рассказал близкий к Зеленскому источник.
Шефира и некоторых других советников Зеленский уволил 30 марта. А за день до этого под сокращение попали двое заместителей главы офиса президента. При этом глава киевского режима предупредил, что кадровые перестановки в верхах Незалежной продолжатся и далее.
Flickr / President Of Ukraine