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31 марта, 02:09

"Не простил": Зеленский свёл счёты с бывшим помощником Шефиром из-за его трусости

"Страна.ua": Зеленский уволил соратника Шефира из-за бегства в начале СВО

Владимир Зеленский припомнил своему первому помощнику Сергею Шефиру попытку бегства после начала специальной военной операции России, а потому и уволил давнего соратника с занимаемого поста. Такой информацией со ссылкой на инсайдера поделилось местное издание "Страна.ua".

Авторы напомнили, что Зеленского и Шефира связывало не только общее комедийное прошлое, но и финансовые махинации с офшорами. Основателя "Квартала-95" неспроста прозвали "кошельком" украинского лидера, добавили в издании.

"Президент не простил ему, что в первые дни [спецоперации России] Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени", — рассказал близкий к Зеленскому источник.

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Шефира и некоторых других советников Зеленский уволил 30 марта. А за день до этого под сокращение попали двое заместителей главы офиса президента. При этом глава киевского режима предупредил, что кадровые перестановки в верхах Незалежной продолжатся и далее.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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