Зеленский заявил, что перестановки в органах власти на Украине продолжатся

В органах власти Украины ожидаются дальнейшие перестановки, решения уже подготовлены, заявил Владимир Зеленский. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"На этой неделе произошло несколько замен. И это ещё не все решения, которые подготовлены", — сообщил он, добавив, что это сделает офис более функциональным.