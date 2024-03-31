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30 марта, 23:11

Зеленский заявил, что перестановки в органах власти на Украине продолжатся

В органах власти Украины ожидаются дальнейшие перестановки, решения уже подготовлены, заявил Владимир Зеленский. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"На этой неделе произошло несколько замен. И это ещё не все решения, которые подготовлены", — сообщил он, добавив, что это сделает офис более функциональным.

Киссинджер предупреждал: Зеленский не поверил в никчёмность Украины и довёл её до ручки, заявил Соскин
Киссинджер предупреждал: Зеленский не поверил в никчёмность Украины и довёл её до ручки, заявил Соскин

Напомним, 30 марта Владимир Зеленский уволил с государственных должностей ряд чиновников, в числе которых оказался и занимавший пост первого помощника украинского лидера Сергей Шефир, основавший и возглавивший студию "Квартал-95". А накануне должностей лишились двое заместителей начальника офиса президента Андрея Ермака. На смену Андрею Смирнову и Алексею Днепрову пришли Елена Ковальская и Ирина Мудрая. Также с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был уволен Алексей Данилов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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