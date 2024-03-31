Зеленский заявил, что перестановки в органах власти на Украине продолжатся
В органах власти Украины ожидаются дальнейшие перестановки, решения уже подготовлены, заявил Владимир Зеленский. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.
"На этой неделе произошло несколько замен. И это ещё не все решения, которые подготовлены", — сообщил он, добавив, что это сделает офис более функциональным.
Напомним, 30 марта Владимир Зеленский уволил с государственных должностей ряд чиновников, в числе которых оказался и занимавший пост первого помощника украинского лидера Сергей Шефир, основавший и возглавивший студию "Квартал-95". А накануне должностей лишились двое заместителей начальника офиса президента Андрея Ермака. На смену Андрею Смирнову и Алексею Днепрову пришли Елена Ковальская и Ирина Мудрая. Также с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был уволен Алексей Данилов.
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