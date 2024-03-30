Украина имела все шансы избежать катастрофы на своей территории, если бы Владимир Зеленский прислушался к совету бывшего главы Госдепа США Генри Киссинджера. Дипломат призывал политика учитывать мизерную роль Незалежной на мировой арене, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Покойный госсекретарь пытался донести до Зеленского, что Украина — всего лишь пешка в руках США. Интересы Киева не волнуют Вашингтон, который ведёт глобальную игру на основе собственных интересов. Исходя из этого факта, и нужно вести свою политику, советовал Киссинджер.