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30 марта, 20:33

Киссинджер предупреждал: Зеленский не поверил в никчёмность Украины и довёл её до ручки, заявил Соскин

Соскин: Зеленский мог избежать катастрофы, прислушавшись к совету Киссинджера

Украина имела все шансы избежать катастрофы на своей территории, если бы Владимир Зеленский прислушался к совету бывшего главы Госдепа США Генри Киссинджера. Дипломат призывал политика учитывать мизерную роль Незалежной на мировой арене, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Покойный госсекретарь пытался донести до Зеленского, что Украина — всего лишь пешка в руках США. Интересы Киева не волнуют Вашингтон, который ведёт глобальную игру на основе собственных интересов. Исходя из этого факта, и нужно вести свою политику, советовал Киссинджер.

"Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу", — признал Соскин в эфире своего ютуб-канала.

Патриот и прагматик: Медведев заявил, что сейчас уже нет таких политиков, как Киссинджер
Патриот и прагматик: Медведев заявил, что сейчас уже нет таких политиков, как Киссинджер

Напомним, Генри Киссинджер ушёл из жизни 30 ноября 2023 года в возрасте 100 лет. По словам президента России Владимира Путина, это был выдающийся дипломат, который пользовался заслуженным авторитетом. О дальновидности экс-госсекретаря говорят его точные прогнозы, сделанные незадолго до смерти.

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Wikipedia / U.S. Department of State

Илья Пушкарев
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