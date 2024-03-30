Киссинджер предупреждал: Зеленский не поверил в никчёмность Украины и довёл её до ручки, заявил Соскин
Соскин: Зеленский мог избежать катастрофы, прислушавшись к совету Киссинджера
Украина имела все шансы избежать катастрофы на своей территории, если бы Владимир Зеленский прислушался к совету бывшего главы Госдепа США Генри Киссинджера. Дипломат призывал политика учитывать мизерную роль Незалежной на мировой арене, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Покойный госсекретарь пытался донести до Зеленского, что Украина — всего лишь пешка в руках США. Интересы Киева не волнуют Вашингтон, который ведёт глобальную игру на основе собственных интересов. Исходя из этого факта, и нужно вести свою политику, советовал Киссинджер.
"Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу", — признал Соскин в эфире своего ютуб-канала.
Напомним, Генри Киссинджер ушёл из жизни 30 ноября 2023 года в возрасте 100 лет. По словам президента России Владимира Путина, это был выдающийся дипломат, который пользовался заслуженным авторитетом. О дальновидности экс-госсекретаря говорят его точные прогнозы, сделанные незадолго до смерти.
Wikipedia / U.S. Department of State