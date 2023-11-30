Патриот и прагматик: Медведев заявил, что сейчас уже нет таких политиков, как Киссинджер
Медведев назвал Киссинджера патриотом и прагматиком, которому сейчас нет равных
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
На сегодняшний день на Западе и близко нет таких политиков, каким был экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Он отличался не только своим патриотизмом, но в то же время был и прагматиком, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Он верно служил своей стране много лет. В то же время он был прагматиком, принимавшим во внимание реалии, а не просто следовавшим канонам внешней политики США. Сейчас в американской администрации и Западном мире нет и следа таких людей. Покойся с миром", — написал политик в соцсети X (бывший Twitter).
Как уже сообщал Лайф, 29 ноября в возрасте ста лет скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Соболезнования в связи с его смертью выразил президент РФ Владимир Путин, а в Совфеде посетовали, что в США таких "больше не делают".
Киссинджер занимал пост госсекретаря при администрациях бывших президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Именно он выступал за политику разрядки в отношениях Америки и СССР. В 1973-м его даже отметили Нобелевской премией мира за завершение переговоров об окончании войны во Вьетнаме.