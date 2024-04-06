Солярию — нет: Дерматолог назвала три золотых правила для кожи перед летним сезоном

Посещение соляриев с целью подготовки кожи к интенсивному ультрафиолетовому излучению является ошибкой и может навредить здоровью. Об этом заявила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова.

"Мы, дерматологи, давно объявили войну солярию. Он ускоряет старение кожи и является одной из причин развития рака, об этом говорится в научных исследованиях. К сожалению, перед посещением солярия нет обязательной процедуры осмотра кожи дерматологом и нет возрастных ограничений", — объяснила специалист.

По её словам, никакой специальной подготовки к предстоящим солнечным дням не требуется. Нужно только вне зависимости от сезона соблюдать "три золотых правила": очищение, увлажнение и фотозащита. Но если зимой достаточно небольшой степени защиты от солнца, то весной и летом понадобятся средства с показателем SPF не менее 30–50.

Ещё одно необходимое для здоровья кожи условие — правильное питание, рассказала Галлямова. Следует регулярно употреблять в пищу правильные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах, растительном масле. В этом случае кожа будет готова к стрессу, в частности к активному солнечному воздействию.