Риск занести инфекцию: Врач предостерегла от использования патчей с иголками от прыщей

Использование для лечения акне патчей с иголками, продвигаемых в последнее время в Интернете, опасно для кожи: средство пересушивает её салициловой кислотой. Об этом написала "Газета.ru".

Такие патчи эффективны для лечения "закрытых" комедонов: благодаря регулярному отшелушиванию верхнего слоя кожи они регулируют выработку кожного сала. Однако для точечной терапии воспалённых участков салициловая кислота не подходит.

"Она разъедает головку прыща, содержимое вытекает и расплывается под патчем, который наклеивается на всю ночь. Иголки провоцируют дополнительное раздражение, увеличивается риск возникновения контактного дерматита, в том числе из-за состава самого пластыря", — рассказала врач – косметолог-дерматовенеролог, соосновательница клиники Cosmoexpert Оксана Баланова.

По её словам, подобные средства не решают проблему, а увеличивают риск занесения инфекции. Плюс из-за ожога на коже могут остаться пятна постакне или рубцы.

Специалист посоветовала в случае, если назревает воспаление, смешать поровну ихтиоловую и гентамициновую мази и намазать проблемный участок, сверху накрыть кусочком стерильного бинта и оставить на ночь. А при уже сформированном гнойнике следует точечно нанести средства, содержащие спирт или цинк: клиндамицин, регецин, куриозин и другие.