Посол РФ оценил перспективы дальнейших отношений Москвы и Хельсинки

Прежний формат сотрудничества между Москвой и Хельсинки после того, как Финляндия стала членом НАТО, уже невозможен. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

"Рано или поздно связи между странами-соседями начнут восстанавливаться. Однако произойдёт это, судя по всему, не так скоро, как хотелось бы. Здесь всё будет зависеть уже не столько от Хельсинки, который во многом утратил свою самостоятельность в принятии внешнеполитических решений, сколько от общей линии Вашингтона и Брюсселя в отношениях с Россией", — объяснил дипломат.

По его словам, демонтаж двусторонних отношений стал следствием односторонних действий финских властей, иногда даже выходящих за рамки санкционных установок Брюсселя. На сегодняшний день взаимодействие между странами почти полностью прекратилось, не считая рабочих контактов по линии министерств внутренних дел и посольств, а также некоторых ведомств, преимущественно силового блока, для решения конкретных проблем. В дальнейшем Россия будет ориентироваться исключительно на свои национальные интересы, прежде всего в области безопасности, заключил Кузнецов.