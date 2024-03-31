"Не будем раскрывать карты": МИД Финляндии не исключил отправку войск на Украину

В перспективе Финляндия может отправить свой военный контингент на Украину, но сейчас в этом нет необходимости. Такое заявление сделала глава финского МИД Элина Валтонен в интервью для британского издания Financial Times.

"Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — пояснила дипломат.