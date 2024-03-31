"Не будем раскрывать карты": МИД Финляндии не исключил отправку войск на Украину
Глава МИД Финляндии Валтонен допустила отправку войск на Украину
В перспективе Финляндия может отправить свой военный контингент на Украину, но сейчас в этом нет необходимости. Такое заявление сделала глава финского МИД Элина Валтонен в интервью для британского издания Financial Times.
"Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — пояснила дипломат.
Валтонен добавила, что на Западе не готовы с точностью прогнозировать дальнейшее развитие конфликта на Украине и его исход. В связи с этим "раскрывать карты" сейчас было бы неразумно, заключила она.
Напомним, первым отправку западных бойцов на Украину допустил президент Франции Эмманюэль Макрон, но не всем его партнёрам эта идея пришлась по душе. Позже французские власти опубликовали уточнение слов главы государства. Но это не помешало Макрону вновь поднять эту тему. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил поведение французского лидера бравадой перед США. А сегодня председатель Национального собрания Франции заявила, что "в вопросах поддержки Киева возможно всё".
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