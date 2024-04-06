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6 апреля, 04:02

Глава Чечни Кадыров: Три тысячи бывших вагнеровцев вступят в спецназ "Ахмат"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Спецназ "Ахмат" пополнится тремя тысячами бывших бойцов ЧВК "Вагнер", включая одного из командиров с позывным Ратибор. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Минобороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы — и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач", — написал он в телеграм-канале.

Это решение принято по результатам переговоров командира "Ахмата" Апти Алаудинова с руководящим составом частной военной компании. Глава Чечни выразил уверенность, что вагнеровцы сумеют добиться отличных результатов и полностью оправдают звание одного из самых эффективных воинских подразделений России. По его мнению, вхождение новых бойцов в состав "Ахмата" является стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны.

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А ранее командир аэроразведки с позывным Добрый рассказал, что украинские военные избегают контактных боёв с "Ахматом". По его словам, как только батальон 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток" пытается наладить стрелковый бой, ВСУ убегают, тем самым позволяя территориально расширять российские земли.

Лариса Сафронова
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