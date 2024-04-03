"Лежим по 6–12 часов": Командир ДРГ спецназа "Ахмат" раскрыл секреты работы в тылу противника

Командир диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) спецназа "Ахмат" с позывным Лангепас (в честь одноимённого города в Ханты-Мансийском автономном округе) рассказал о сложностях работы. Его главная задача — проникнуть в тыл врага и остаться незамеченным.

История бойца СВО с позывным Лангепас. Видео © Rutube / RT

"В лёжках лежим по шесть, по 12 часов. Даже проходят "немцы" в четырёх-пяти метрах, у нас приказ — не контактировать, если тебя не обнаружили", — рассказал Лангепас в беседе с RT.

При этом бывали случаи, когда разведчикам всё же приходилось контактировать с противником. В блиндаже ВСУ Лангепас вместе с боевыми товарищами как-то наткнулся на двух человек без опознавательных знаков — те притворились своими. Однако спустя какое-то время из кустов к ним вышел третий боец, у которого был украинский флаг на бронежилете. Все трое в итоге были моментально ликвидированы.

На спецоперацию Лангепас решил отправиться после того, как увидел кадры из Мариуполя, на которых бойцы ВСУ убили женщину и выстрелили в голову её ребёнка.