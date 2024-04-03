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3 апреля, 11:45

"Лежим по 6–12 часов": Командир ДРГ спецназа "Ахмат" раскрыл секреты работы в тылу противника

Командир ДРГ спецназа "Ахмат" Лангепас рассказал о работе в тылу врага

Командир диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) спецназа "Ахмат" с позывным Лангепас (в честь одноимённого города в Ханты-Мансийском автономном округе) рассказал о сложностях работы. Его главная задача — проникнуть в тыл врага и остаться незамеченным.

История бойца СВО с позывным Лангепас. Видео © Rutube / RT

"В лёжках лежим по шесть, по 12 часов. Даже проходят "немцы" в четырёх-пяти метрах, у нас приказ — не контактировать, если тебя не обнаружили", — рассказал Лангепас в беседе с RT.

При этом бывали случаи, когда разведчикам всё же приходилось контактировать с противником. В блиндаже ВСУ Лангепас вместе с боевыми товарищами как-то наткнулся на двух человек без опознавательных знаков — те притворились своими. Однако спустя какое-то время из кустов к ним вышел третий боец, у которого был украинский флаг на бронежилете. Все трое в итоге были моментально ликвидированы.

На спецоперацию Лангепас решил отправиться после того, как увидел кадры из Мариуполя, на которых бойцы ВСУ убили женщину и выстрелили в голову её ребёнка.

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А ранее стали известны подробности подвига российского танка с позывным "Алёша". Экипаж машины в одиночку расправился с двумя Т-72Б и шестью бронетранспортёрами ВСУ. С героями захотел встретиться даже президент РФ Владимир Путин, который поздравил бойцов с вручением госнаград.

Обложка ©

Кадр из видео Rutube / RT

Наталья Исакова
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