Аллергикам посоветовали носить фильтры для носа в сезон весеннего цветения

Идёт второй месяц весны, в некоторых регионах России уже началось весеннее цветение, и оно традиционно не обходится без неприятных проявлений, в частности аллергии на пыльцу. Врач-аллерголог компании BestDoctor Мария Марилова объяснила, как проявляется это недомогание, и дала советы насчёт того, как с ним бороться.

"Первый симптом — выделения из носа, чаще всего прозрачной слизи. Аллергический конъюнктивит проявляется зудом сразу в обоих глазах. Хотя гноя или иного содержимого не выделяется, симптомы тем не менее очень неприятные и мучительные", — рассказала медик в беседе с RT.

По словам Мариловой, пока что эта ситуация затронула южные регионы России и скоро количество аллергических реакций там начнёт снижаться. Однако с середины апреля по май всё это повторится уже в средней полосе, в частности в Москве и Петербурге. В период активного цветения аллергикам рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе.

Аллерголог рекомендовала надевать солнцезащитные или любые другие очки перед выходом на улицу — их стёкла защитят слизистую глаз от прямого соприкосновения с аллергенами. Нос можно прикрыть с помощью специальных фильтров, медицинских масок или марлевых повязок. Кроме того, в продаже есть противоаллергенные спреи. На прогулках следует держаться подальше от мест с большим количеством деревьев, а по возвращении домой — сразу же принимать душ, чтобы смыть с себя пыльцу.

Соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet ("Хелснет"), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков добавил, что то, на пыльцу каких именно растений будет возникать реакция, зависит от индивидуальных свойств организма. Кроме того, концентрацию пыльцы в воздухе можно отслеживать, для этого созданы календари цветения. Также одним из наиболее важных факторов для развития аллергических реакций являются состояние ЖКТ и рацион, поэтому аллергикам стоит сбалансированно питаться и выбирать пищу, которая не раздражает желудочно-кишечный тракт.