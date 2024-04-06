Подросток ударил ножом семиклассницу в петербургском кафе 6 апреля, 07:22 Полиция ищет подростка, ударившего ножом девушку в Петербурге. Обложка © Бизнес Online / ТАСС / Алексей Белкин

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток порезал ножом семиклассницу во время отдыха в кафе, школьницу доставили в больницу, нарушителя разыскивает полиция. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Всё произошло в ТРК "Континент", школьники пришли в "Бургер кинг", чтобы перекусить. Между подозреваемым и его 13-летней знакомой вспыхнул конфликт. После словесной перепалки молодой человек достал нож и накинулся на подругу, он нанёс ей удар в бедро, после чего сбежал.

Скорую вызвали друзья девушки. В больнице у неё диагностировали резаную рану, порез был обработан, после чего потерпевшую отпустили домой. Полиция начала поиски подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в избиении мужчины до смерти. Инцидент произошёл в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте 19 марта, там часто проходят встречи неформальных группировок.

Авторы Татьяна Миссуми