Посол России объяснил, у кого решающий голос по вводу войск Финляндии на Украину
Посол России Кузнецов заявил о возможной отправке войск Финляндии на Украину
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Финляндия в будущем может принять решение об отправке своих военных на Украину, решение будет принято с оглядкой на Вашингтон. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Судя по заявлениям финского руководства, в Хельсинки пока не планируют направлять своих солдат на Украину. Вместе с тем позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен, которая считает, что эту тему следует "поддерживать на плаву" и в будущем всё возможно", — объяснил дипломат.
Кузнецов уверен, что в вопросе отправки контингента на Украину финны будут ориентироваться в первую очередь на Вашингтон, а даже не на европейских грандов.
Напомним, глава финского МИД Элина Валтонен открыто заявила, что в перспективе Финляндия может отправить своих военных на Украину. Она заметила, что сейчас в этом нет необходимости, но решила не "раскрывать карты" из-за невозможности прогнозировать дальнейшую ситуацию.