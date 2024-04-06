Посол России объяснил, у кого решающий голос по вводу войск Финляндии на Украину

Финляндия в будущем может принять решение об отправке своих военных на Украину, решение будет принято с оглядкой на Вашингтон. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

"Судя по заявлениям финского руководства, в Хельсинки пока не планируют направлять своих солдат на Украину. Вместе с тем позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен, которая считает, что эту тему следует "поддерживать на плаву" и в будущем всё возможно", — объяснил дипломат.

Кузнецов уверен, что в вопросе отправки контингента на Украину финны будут ориентироваться в первую очередь на Вашингтон, а даже не на европейских грандов.