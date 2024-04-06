Предприятие повреждено в результате ночных взрывов под Киевом

В ночь на 6 апреля предприятие, расположенное в посёлке Макаров Киевской области, было повреждено в результате взрывов. Об этом заявил глава Макаровского района Вадим Токарь в эфире телеканала ТСН.

"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", — сообщил украинский чиновник.