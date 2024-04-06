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6 апреля, 08:14

Предприятие повреждено в результате ночных взрывов под Киевом

Предприятие повреждено в результате взрывов в посёлке Макаров Киевской области

В ночь на 6 апреля предприятие, расположенное в посёлке Макаров Киевской области, было повреждено в результате взрывов. Об этом заявил глава Макаровского района Вадим Токарь в эфире телеканала ТСН.

"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", — сообщил украинский чиновник.

К слову, ночью воздушная тревога была объявлена не только в Киевской области, но и по всей Украине. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Напомним, что взрывы в Одесской области нанесли ощутимый урон объектам энергетики. Более того, повреждена была часть оборудования.

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ДСНС України

Каринэ Гевондян
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