Предприятие повреждено в результате ночных взрывов под Киевом
Предприятие повреждено в результате взрывов в посёлке Макаров Киевской области
В ночь на 6 апреля предприятие, расположенное в посёлке Макаров Киевской области, было повреждено в результате взрывов. Об этом заявил глава Макаровского района Вадим Токарь в эфире телеканала ТСН.
"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", — сообщил украинский чиновник.
К слову, ночью воздушная тревога была объявлена не только в Киевской области, но и по всей Украине. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Напомним, что взрывы в Одесской области нанесли ощутимый урон объектам энергетики. Более того, повреждена была часть оборудования.
ДСНС України