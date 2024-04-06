Молния чуть не убила юных футболистов во время матча в Японии Metro: В Японии 18 школьников получили ожоги после удара молнии по стадиону 6 апреля, 08:51 В Японии молния попала в школьников на стадионе. Обложка © freepik

В японском городе Миядзаки восемнадцать школьников получили серьёзные травмы и ожоги после удара молнии во время тренировочного матча. Синоптики предупреждали о сильной грозе, но тренер не стал отменять игру. Об этом сообщает Metro.

Инцидент случился на стадионе местного университета. На поле вышли две школьные команды. В этот момент, по словам очевидцев, непогода уже приближалась, а небо заволокло тучами. Внезапно молния сверкнула прямо над стадионом, и 18 ребят упало. У двух школьников произошла остановка сердца. Врачи успели спасти пострадавших, но сейчас их состояние — крайне тяжёлое. Остальные пострадавшие получили ожоги и травмы.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч с участием индонезийского футбольного клуба "Персикас Субанг" в Бандунге завершился трагедией. В одного спортсмена команды ударила молния, лишив игрока жизни.

Авторы Татьяна Миссуми