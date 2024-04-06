В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Общественное".
Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины действует воздушная тревога. О взрывах в Запорожье, кстати, уже сообщалось сегодня утром.
Напомним, накануне Life.ru тоже сообщал, что в Запорожье прогремела серия мощных взрывов. Жители области подтвердили, что на правом берегу Днепра "конкретно жахнуло". После этого стало известно, что российские войска поразили завод "Мотор Сич", где ремонтируют технику ВСУ.
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