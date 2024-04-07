Всемирный день здоровья, День геолога, Благовещение: Праздники и приметы 7 апреля Государственных праздников 7 апреля в России нет. Отмечаем Всемирный день здоровья, поздравляем геологов, занимаемся благотворительностью и выпускаем на волю птиц в Благовещеньев день. 6 апреля, 21:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 7 апреля? Обложка © tretyakovgallery / А.А. Иванов, "Благовещение"

Всемирный день здоровья

Дата в 2024 году: 7 апреля, воскресенье.

Другое название: Всемирный день охраны здоровья.

Международный праздник.

Всемирный день здоровья был учреждён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Первые торжества прошли 22 июля 1948 года. В 1950 году дату перенесли на 7 апреля. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав ВОЗ.

Всемирный день здоровья ежегодно проходит под новой темой. В этот праздник генеральный секретарь ООН обращается с посланием, в котором поднимает актуальные вопросы здравоохранения. Он призывает правительства стран объединить усилия для снижения рисков для жизни и здоровья людей, а также подчёркивает важность скоординированных действий в области ликвидации последствий стихийных бедствий.

7 апреля — прекрасный повод, чтобы пройти диспансеризацию. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Всемирный день здоровья — это возможность для всех задуматься о своём здоровье и о том, что можно сделать, чтобы улучшить здоровье людей во всём мире.

День геолога

Дата в 2024 году: 7 апреля, воскресенье.

Профессиональный праздник.

В России День геолога отмечается в первое воскресенье апреля. В 2024 году праздник проходит 7 апреля. Праздник появился вскоре после открытия геологами в начале 1966 года нефтегазоносного района Западной Сибири. Его инициаторами выступила группа геологов во главе с академиком А. Яншиным. Официально торжество учредил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Указ президента РФ № 659 от 31 июля 2013 года закрепил торжество. Праздник предшествует подготовке к экспедициям и летним полевым работам.

День геолога отмечается в первое воскресенье апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Благовещение

Дата в 2024 году: 7 апреля, воскресенье.

Другие названия: Благовещенье, Благовещеньев день, Возвещение, Приветствие Марии, Зимобор, Заклинание весны, Праздник большого дня и другие.

Церковное название: Благовещение Пресвятой Богородицы.

Значение: явление Деве Марии архангела Гавриила и сообщение о будущем рождении Иисуса.

Какие церковные праздники отмечаются в апреле, подскажет православный календарь. Инфографика © Life.ru

Благовещение – 2024 отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю). В Православной церкви этот праздник носит название Благовещение Пресвятой Богородицы. Он относится к великим двунадесятым праздникам годового богослужебного календаря. Торжество приурочено к возвещению Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии ею Сына Божьего.

Святая Мария воспитывалась в храме, дав обет Богу остаться девой. Она скромно жила в Назарете с названым мужем, стариком Иосифом, который был её дальним родственником. Однажды к ней в дом явился архангел Гавриил и произнёс пророческую речь, начав словами: "Радуйся, благодатная!". Он возвестил Пресвятой Деве о великом чуде: она зачнёт, оставаясь невинной, и родит будущего Спасителя мира — Иисуса Христа.

Первые упоминания о праздновании Благовещения относятся ко II веку. Официальным праздник стал в VI веке, когда византийский император Юстиниан установил его дату на 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году у православных в России отмечается 7 апреля. Фото © Wikipedia / Сандро Боттичелли, "Благовещение"

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах проходят торжественные богослужения. Священнослужители облачаются в голубые одежды. В храмах совершается всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия. В народе в этот день принято посещать церкви. Считается, что просфоры и освящённая вода, которые прихожане приносят с праздничной службы, обладают особой благотворной силой.

В этот день принято подавать милостыню и заниматься благотворительностью. Распространена также традиция выпускать на волю птиц (голубей). Люди верят, что в Благовещение птицы долетают до ангелов-хранителей и сообщают им обо всех добрых поступках, совершённых за год.

Верующие готовят в Благовещение "благовещенскую соль". Для этого хозяйки берут мешочек, в который каждый член семьи добавляет по щепотке соли. Соль прокаливают в огне и хранят в укромном месте. "Благовещенскую соль" используют как оберег, приписывая ей чудодейственные свойства, способные исцелить от болезней.

В Благовещение верующие совершают паломничества по святым местам. Христиане верят, что в этот день открываются небеса и Господь слышит все мольбы и просьбы. Люди загадывают желания и просят небесные силы о помощи в важных делах.

Приметы на 7 апреля:

Заморозки на Благовещение предвещают богатый урожай.

Если к 7 апреля ласточки не прилетели, то весна будет холодной и поздней.

Если жена в этот праздник назовёт своего мужа сорок раз "любимый", то семью ожидает любовь и мир на долгие годы.

Если на огороде закопать кусочек благовещенской просфоры, то земля даст богатый урожай.

Желание, которое будет загадано на Благовещение, исполнится в ближайшем будущем.

Именины 7 апреля отмечают:

Тихон

Савва

Авторы Андрей Соколов