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6 апреля, 11:37

Дания частично закрыла пролив Большой Бельт после неудачного испытания ракеты

Дания перекрыла воздушное пространство и судоходные пути вблизи пролива Большой Бельт из-за неудачного испытания ракеты "Гарпун", сообщили в ВМС Дании. Там подчеркнули, что решение было принято из-за "падения фрагментов ракеты".

В ведомстве рассказали, что опасная зона находится на расстоянии до семи километров от военно-морской базы Корсёр на высоте около 1000 метров над водой в южном направлении. В заявлении также говорится, что трудности с ракетой возникли на судне Niels Juel в ходе испытаний после установки ускорителя.

"Пока ускоритель не будет деактивирован, существует риск, что ракета будет выпущена и пролетит несколько километров", — добавили в ведомстве.

Дания признала диверсию на "Севпотоках", но прекратила расследование
Дания признала диверсию на "Севпотоках", но прекратила расследование

Ранее Life.ru сообщал, ВМС Британии неудачно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard. В это время на борту находился глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс, который наблюдал за испытаниями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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