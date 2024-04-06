Дания частично закрыла пролив Большой Бельт после неудачного испытания ракеты
Дания перекрыла воздушное пространство и судоходные пути вблизи пролива Большой Бельт из-за неудачного испытания ракеты "Гарпун", сообщили в ВМС Дании. Там подчеркнули, что решение было принято из-за "падения фрагментов ракеты".
В ведомстве рассказали, что опасная зона находится на расстоянии до семи километров от военно-морской базы Корсёр на высоте около 1000 метров над водой в южном направлении. В заявлении также говорится, что трудности с ракетой возникли на судне Niels Juel в ходе испытаний после установки ускорителя.
"Пока ускоритель не будет деактивирован, существует риск, что ракета будет выпущена и пролетит несколько километров", — добавили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, ВМС Британии неудачно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard. В это время на борту находился глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс, который наблюдал за испытаниями.
Shutterstock / FOTODOM