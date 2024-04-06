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6 апреля, 15:26

27-летнего актёра Коула Брингса Пленти нашли мёртвым в лесу Канзаса

Актёр и модель Коул Брингс Пленти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / colebringsplenty

Актёр и модель Коул Брингс Пленти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / colebringsplenty

В Канзасе недалеко от города Эдгертон обнаружили тело 27-летнего актёра и модели Коула Брингса Пленти. Сообщается, что неделю назад его объявили в розыск как подозреваемого в деле о домашнем насилии. Сейчас полиция выясняет точную причину смерти, детали пока неизвестны, сообщило издание New York Post.

"Мы должны позволить правовой системе определять истину — признание вины из-за того, что кто-то пропал без вести, не поможет", — рассказал его менеджер в воскресенье, когда Коула только объявили в розыск.

Актёр отметился на экранах в сериале "1923" — спин-оффе сериала "Йеллоустоун". Кроме того, артист из племени лакота снимался в фильмах "На диких рубежах" и "Небылицы о Джиме Бриджере", а также учился в Университете индейских наций Хаскелла.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Штатах на 89-м году жизни скончался актёр Майкл Эммет Уолш. За свою кинокарьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых "Бегущий по лезвию", "Просто кровь" и "Достать ножи".

Александра Мышляева
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