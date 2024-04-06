В куриных грудках из Китая нашли сальмонеллу
В куриных грудках прямиком из Китая была найдена сальмонелла, которая вызывает у человека боли в животе, рвоту, менингит, пневмонию и прочее. Именно поэтому с 14 апреля введены ограничения на поставки этого товара. Об этом сообщает Mash.
Китайская компания Tangshan Zhonghong Sanrong уже давно торгует своими небольшими партиями продуктов, которые приобретают на Дальнем Востоке, а позже развозят по всей России. В одной из таких партий специалисты Россельхознадзора и нашли бактерию. Интересный факт, но в курицах этого же производства уже находили бактерию в 2022 году, однако из-за усиленного контроля со стороны РФ китайцы исправили положение, вернув поставки.
Ранее Life.ru писал, что сальмонеллу могут подцепить любители смарт-часов. Фитнес-браслеты, смарт-часы и подобные устройства являются "магнитами для патогенной микрофлоры", которая может вызвать ряд опасных заболеваний. Носить часы необходимо только тогда, когда человек ими действительно пользуется.