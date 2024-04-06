В куриных грудках из Китая нашли сальмонеллу

В куриных грудках прямиком из Китая была найдена сальмонелла, которая вызывает у человека боли в животе, рвоту, менингит, пневмонию и прочее. Именно поэтому с 14 апреля введены ограничения на поставки этого товара. Об этом сообщает Mash.

Китайская компания Tangshan Zhonghong Sanrong уже давно торгует своими небольшими партиями продуктов, которые приобретают на Дальнем Востоке, а позже развозят по всей России. В одной из таких партий специалисты Россельхознадзора и нашли бактерию. Интересный факт, но в курицах этого же производства уже находили бактерию в 2022 году, однако из-за усиленного контроля со стороны РФ китайцы исправили положение, вернув поставки.