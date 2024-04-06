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6 апреля, 12:25

В куриных грудках из Китая нашли сальмонеллу

В куриных грудках прямиком из Китая была найдена сальмонелла, которая вызывает у человека боли в животе, рвоту, менингит, пневмонию и прочее. Именно поэтому с 14 апреля введены ограничения на поставки этого товара. Об этом сообщает Mash.

Китайская компания Tangshan Zhonghong Sanrong уже давно торгует своими небольшими партиями продуктов, которые приобретают на Дальнем Востоке, а позже развозят по всей России. В одной из таких партий специалисты Россельхознадзора и нашли бактерию. Интересный факт, но в курицах этого же производства уже находили бактерию в 2022 году, однако из-за усиленного контроля со стороны РФ китайцы исправили положение, вернув поставки.

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Ранее Life.ru писал, что сальмонеллу могут подцепить любители смарт-часов. Фитнес-браслеты, смарт-часы и подобные устройства являются "магнитами для патогенной микрофлоры", которая может вызвать ряд опасных заболеваний. Носить часы необходимо только тогда, когда человек ими действительно пользуется.

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Freepik / Azerbaijan_stockers

Каринэ Гевондян
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