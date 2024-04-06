Российская Федерация продолжает наращивать военную силу, тогда как Западу приходится с большим трудом выискивать средства на оборону. Об этом говорится в статье британской газеты The Daily Telegraph.

"В демократических странах Западной Европы мы — говоря прямо — настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону", — пишет обозреватель Льюис Пейдж.

При этом российский военный потенциал продолжает увеличиваться, тогда как западные партнёры не способны обеспечить Украину необходимым ей количеством снарядов. В то же время создавать гигантскую сеть предприятий, которые могли бы закрыть дефицит боеприпасов Незалежной, на Западе вряд ли захотят — с большой вероятностью ВСУ очень скоро останутся без людей для укомплектования артиллерийских расчётов. А после этого европейцам придётся сфокусироваться на обеспечении собственной обороны.