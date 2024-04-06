Ушёл из жизни советский актёр Евгений Шершнев

На 77-м году жизни умер советский и российский актёр театра и кино Евгений Шершнев. О печальной новости сообщается в комментариях в его профиле на сайте "Кино-театр.ру".

Артиста не стало 29 марта 2024 года после борьбы с тяжёлой и продолжительной болезнью, вызванной острой сердечной недостаточностью. Однако новость о его кончине просочилась в сеть только сейчас.

Евгений Шершнев родился 25 декабря 1948 года в Одессе. В 1969 году артист попал в Щукинское училище, в мастерскую Татьяны Коптевой. С 1973-го по 1995 год был в труппе Театра Вахтангова в Москве. Он отметился своим участием в постановках "Кот в сапогах", "Принцесса Турандот", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III". Также актёр снимался в фильмах "Когда-то в Калифорнии" (1976), "Сирано де Бержерак" (1983), "Брестский мир" (1989), "Аляска Кид" (1993), "Мартовские иды" (1994) и других.

На портале "Кино-театр.ру" сказано, что с 1995 года Шершнев закончил заниматься актёрской деятельностью, подавшись в малый бизнес. Он "держал ларёк, обувной магазин". Позднее занялся управлением крупной фирмы, проводящей работы по установке памятников и монументов в городах России и ближнего зарубежья.