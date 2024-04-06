Судимым за педофилию запретили посещать школы и детские площадки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который введёт запрет судимым за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории образовательных организаций, а также игровых и спортивных площадок, где есть дети. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами в отношении поднадзорных лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности ребёнка вводится запрет на посещение территорий детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций. Кроме того, им теперь запрещено приходить на детские игровые и спортивные площадки.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после публикации.