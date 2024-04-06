"Мать огня" из Башкирии увлеклась изгнанием демонов из людей и начала их поджигать

Правоохранители проверяют пару "экзорцистов" из Башкирии, которые с помощью огня изгоняют из клиентов нечисть. Карина Кочеткова и её муж Никита активно пиарят свои услуги в соцсетях. Из-за большого количества жутких видео на странице спасительницы подписчики написали заявление в прокуратуру, а информацию передали в полицию. Об этом пишет SHOT.

Сеанс у "белой ведьмы" за 40 тысяч рублей. Видео © SHOT

25-летняя Карина уже на протяжении года спасает людей от бесов в своём офисе. А происходит всё так: клиентов сначала обливают спиртом, поджигают, а потом общаются с их бесами. "Белая ведьма" считает, что "демона" можно подхватить где угодно: на кладбищах, вечеринках, да даже на встречах с завистливыми подружками.

"Белая ведьма" хвастается, что спасла этим методом около 200 человек. Из-за такого опыта ценник у неё не очень скромный: один сеанс с "матерью огня" стоит 40 тысяч рублей, а однодневный курс, в который входит инструкция по поджогу людей,— 160 тысяч рублей. На данный момент МВД проверяет пару "экзорцистов".