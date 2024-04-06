"Мать огня" из Башкирии увлеклась изгнанием демонов из людей и начала их поджигать
МВД проверяет "изгоняющих дьявола" супругов из Башкирии, которые поджигают людей
"Белая ведьма" Карина и её муж Никита. Фото © SHOT
Правоохранители проверяют пару "экзорцистов" из Башкирии, которые с помощью огня изгоняют из клиентов нечисть. Карина Кочеткова и её муж Никита активно пиарят свои услуги в соцсетях. Из-за большого количества жутких видео на странице спасительницы подписчики написали заявление в прокуратуру, а информацию передали в полицию. Об этом пишет SHOT.
Сеанс у "белой ведьмы" за 40 тысяч рублей. Видео © SHOT
25-летняя Карина уже на протяжении года спасает людей от бесов в своём офисе. А происходит всё так: клиентов сначала обливают спиртом, поджигают, а потом общаются с их бесами. "Белая ведьма" считает, что "демона" можно подхватить где угодно: на кладбищах, вечеринках, да даже на встречах с завистливыми подружками.
"Белая ведьма" хвастается, что спасла этим методом около 200 человек. Из-за такого опыта ценник у неё не очень скромный: один сеанс с "матерью огня" стоит 40 тысяч рублей, а однодневный курс, в который входит инструкция по поджогу людей,— 160 тысяч рублей. На данный момент МВД проверяет пару "экзорцистов".
Ранее протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Константин Харитонов рассказал, можно ли самим определить одержимого бесами человека. По его словам, однозначной оценки странного или "бесовского" поведения людей нет, но помочь развеять или подтвердить сомнения сможет любой опытный священник.