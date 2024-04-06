Минобрнауки: Приёмная кампания в вузы ДНР начнётся не позднее 20 июня
Приёмная кампания в высшие учебные заведения ДНР начнётся одновременно с другими регионами РФ — не позднее 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.
"В этом году приёмная кампания во всех российских вузах, в том числе в вузах ДНР, начнётся не позднее 20 июня 2024 года", — отметили там.
Ранее сообщалось, что число абитуриентов в РФ в 2024 году может превысить 1 миллион. Всего в университетах будет более 621 тысячи бюджетных мест, из которых 29,3 тысячи — для вузов Донбасса и Новороссии.
Напомним, что на днях на портале "Я в России" появилась информация об образовании. На платформе теперь можно узнать о сроках приёма документов для обучения по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, льготах, вступительных испытаниях и конкурсных списках.
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