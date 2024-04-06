Дрон-разведчик снял, как бойцы ВСУ расстреляли товарищей и пустили их тела по Днепру на лодке

На правом берегу Днепра двое украинских военных расстреляли своих сослуживцев, после чего положили тела в лодку и убежали. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на видео, которое снял разведывательный коптер.

Бойцы ВСУ расстреляли товарищей и пустили их тела по Днепру на лодке. Видео © VK / РИА "Новости"

"Наш разведывательный коптер снял видео, как двое украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области расстреляли своих сослуживцев, положили тела убитых в резиновую лодку, оттолкнули её от берега и скрылись", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Российские силовики предположили, что конфликт между сослуживцами может быть связан с нежеланием одной половины группы десантироваться с правого берега Днепра на левый. Вполне вероятно, что те военные, которые не захотели на левый берег, убили "друзей".

По мнению политика, одним из немногих способов выжить для украинских военных — это "сдаться в плен при первой возможности", потому что современные реалии киевского режима предполагают смерть и от российского оружия, и от рук офицеров, и от товарищей.