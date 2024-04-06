В ДНР раскрыли главную проблему ВСУ

Вооружённым силам Украины не хватает специалистов. На фронте сейчас находятся мобилизованные, подготовленных кадров практически нет. Такое заявление сделал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Самая большая проблема ВСУ в последнее время — это кризис призывного ресурса. Техника есть, но за рычаги этой техники кто-то должен сесть, кто-то должен стать пехотой, которая пойдёт за этой техникой. Сейчас мы встречаем чаще всего на передовой именно мобилизованных украинцев, которые не имеют практически никакой подготовки", — рассказал Гагин в беседе с РИА "Новости".