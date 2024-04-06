В ДНР раскрыли главную проблему ВСУ
Советник Гагин: Самая большая проблема ВСУ — кризис призывного ресурса
Вооружённым силам Украины не хватает специалистов. На фронте сейчас находятся мобилизованные, подготовленных кадров практически нет. Такое заявление сделал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Самая большая проблема ВСУ в последнее время — это кризис призывного ресурса. Техника есть, но за рычаги этой техники кто-то должен сесть, кто-то должен стать пехотой, которая пойдёт за этой техникой. Сейчас мы встречаем чаще всего на передовой именно мобилизованных украинцев, которые не имеют практически никакой подготовки", — рассказал Гагин в беседе с РИА "Новости".
По его словам, на фронте украинской стороне не хватает кадровых боеспособных частей. Их берегут, потому что первый год выбил из строя многих профи, добавил Гагин. Он также отметил, что в ВСУ ощущается нехватка боеприпасов, однако недооценивать врага не стоит, потому что поставки в Незалежную продолжаются.
Ранее Life.ru уже рассказывал, что украинская сторона действительно испытывает сложности с кадрами. На фоне нехватки бойцов в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. А Владимир Зеленский недавно даже подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. При этом военное положение в стране было продлено до 13 мая. Тем временем уклонисты придумывают разные ухищрения, чтобы скрыться от военкомов. Общее число бежавших от армии на Украине может достигать миллиона человек.
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