Россия атаковала ракетами три завода по ремонту военной техники ВСУ в Запорожье
Рогов: ВС РФ ударили по заводу "Прогресс" и КБ "Ивченко-прогресс" в Запорожье
Вооружённые силы России устроили ракетную атаку на завод "Прогресс" и конструкторское бюро (КБ) "Ивченко-прогресс", которые занимаются ремонтом военной техники ВСУ на подконтрольной части Запорожской области. Об этом сообщает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
ВС РФ нанесли ущерб ремонтным цехам с военной техникой ВСУ. Повреждения получили завод "Прогресс" и КБ "Ивченко-Прогресс", которые вместе с "Мотор-Сич" занимаются производством и ремонтом военного арсенала украинской армии.
"В населённом пункте Разумовка в пригороде Запорожья накрыто сосредоточение боевиков ВСУ", — добавил Владимир Рогов.
Также ударами Российской армии был нанесён урон заводу "Автозаз". Прилёт случился по открытой площадке, где хранилась военная техника. Также велика вероятность поражения подземного укрытия под ней.
Ранее главком ВСУ Сырский назвал три участка фронта, на которых украинская армия испытывает огромные проблемы. По его словам, это происходит из-за превосходства ВС РФ "в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах".
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