Россия атаковала ракетами три завода по ремонту военной техники ВСУ в Запорожье

Вооружённые силы России устроили ракетную атаку на завод "Прогресс" и конструкторское бюро (КБ) "Ивченко-прогресс", которые занимаются ремонтом военной техники ВСУ на подконтрольной части Запорожской области. Об этом сообщает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

ВС РФ нанесли ущерб ремонтным цехам с военной техникой ВСУ. Повреждения получили завод "Прогресс" и КБ "Ивченко-Прогресс", которые вместе с "Мотор-Сич" занимаются производством и ремонтом военного арсенала украинской армии.

"В населённом пункте Разумовка в пригороде Запорожья накрыто сосредоточение боевиков ВСУ", — добавил Владимир Рогов.

Также ударами Российской армии был нанесён урон заводу "Автозаз". Прилёт случился по открытой площадке, где хранилась военная техника. Также велика вероятность поражения подземного укрытия под ней.